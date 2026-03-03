Природное соединение защитило нейроны при болезни Альцгеймера

Соединение оридонин из традиционного китайского растения Дун-Лин-Цао (Rabdosia rubescens) снизило воспаление, замедлило гибель нейронов и сократило накопление токсичного белка в мозге у мышей с болезнью Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи из Университета традиционной медицины Ченду. Работа опубликована в журнале Phytotherapy Research (PhyRes).

В лабораторных экспериментах ученые изучали влияние оридонина на микроглию — иммунные клетки мозга — и нейроны. Соединение значительно подавляло выработку провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли альфа. Также вещество частично предотвращало некроптоз — форму запрограммированной клеточной смерти, связанную с нейродегенерацией.

В испытаниях на мышах лечение оридонином улучшало пространственное обучение и память. Одновременно у животных уменьшались отложения бета-амилоида — белка, формирующего характерные бляшки в мозге, — а также снижались маркеры воспаления и клеточной гибели.

Авторы отмечают, что на сегодняшний день возможности терапии болезни Альцгеймера остаются ограниченными, а поиск новых активных соединений продолжается. Полученные результаты свидетельствуют о том, что оридонин способен воздействовать сразу на несколько ключевых патологических процессов заболевания.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет о доклинических данных. Для подтверждения эффективности и безопасности соединения необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания.

