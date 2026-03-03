Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что массовые выбросы протуберанцев периодически наблюдались в 2025 году, в последний раз — в ноябре.

По словам ученых, из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей крупный протуберанцы являются одним из самых опасных проявлений космической погоды. Их прямые попадания по Земле крайне редки, добавили в лаборатории.

Конкретно данный протуберанец не окажет никакого влияния на нашу или любую другую планету, подчеркнули ученые.

Протуберанец — конденсация холодного, по сравнению с солнечной короной, вещества, выброшенная в магнитосферу Солнца.

До этого сообщалось, что активность вспышек на Солнце упала практически до нулевой отметки.

Ранее у вспышек на Солнце обнаружили неожиданную опасность для землян.