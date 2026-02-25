Размер шрифта
Найден способ точно рассчитать двухлетний риск смерти у пожилых

AC: уровень малых молекул РНК в крови отражает двухлетний риск смерти у пожилых
Уровень малых РНК в крови может с высокой точностью предсказать, проживет ли пожилой человек еще как минимум два года. К такому выводу пришли ученые из Университет Дьюка. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell (AC).

Исследователи сосредоточились на малых молекулах РНК, включая пиРНК и микроРНК, которые участвуют в регуляции развития, регенерации и работы иммунной системы. В рамках работы были проанализированы более 1200 образцов крови людей в возрасте 71 года и старше.

С помощью методов машинного обучения и причинно-следственного искусственного интеллекта ученые оценили 187 клинических факторов и 828 различных малых РНК. Выживаемость определяли на основе национальных данных о смертности.

Моделирование показало, что группа из шести малых РНК способна самостоятельно предсказывать двухлетнюю выживаемость с точностью до 86%. Эти результаты были подтверждены на дополнительной независимой выборке пожилых людей. При этом у участников, проживших дольше, уровень некоторых малых РНК оказался ниже.

Ученые отмечают: в краткосрочной перспективе такие молекулярные маркеры точнее прогнозировали выживаемость, чем возраст, уровень холестерина, физическая активность и более 180 других клинических показателей. В долгосрочном прогнозе большую роль играли факторы образа жизни, однако анализ малых РНК по-прежнему давал ценную информацию о биологических процессах старения.

По словам исследователей, повышенный уровень определенных малых РНК может сигнализировать о воспалительных процессах в организме. В дальнейшем команда планирует изучить, могут ли изменения образа жизни или лекарственные препараты, включая средства на основе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, влиять на уровень этих молекул.

Ранее ученые подсчитали, на сколько лет продлевает жизнь правильное питание.

 
