На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физики создали левитирующий датчик для поиска темной материи

NatCom: новый тип сенсора, способный удерживать в воздухе десятки микрочастиц
close
Depositphotos

Физики из Королевского колледжа Лондона представили новый тип сенсора, способного удерживать в воздухе десятки стеклянных микрочастиц и отслеживать их движение с рекордной точностью. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Традиционные левитирующие сенсоры работают с одной частицей, изолируя ее от внешних воздействий, чтобы фиксировать малейшие изменения ускорения или положения. Но их главный недостаток — необходимость выбирать: быстро отслеживать один объект или медленно следить за множеством.

Команда физиков смогла решить эту проблему впервые. Ученые заставили парить сразу около сотни микрочастиц и применили камеру нового поколения — нейроморфную, вдохновленную работой человеческого глаза. Вместо того чтобы записывать полное видео, камера фиксирует только изменения движения частиц, что резко снижает поток данных и повышает точность.

«Мы создали микроскопический сенсор невероятной чувствительности. А технология, основанная на том, как мозг воспринимает визуальную информацию, позволяет нам управлять движением частиц с высокой скоростью», — объяснил профессор Джеймс Миллен, директор Центра квантовых исследований.

По словам ученого, охлаждение таких частиц до чрезвычайно низких энергий позволит использовать квантовые эффекты — и сделать сенсор чувствительным к крайне слабым силам, включая сигналы от гравитационных волн или взаимодействия темной материи.

Система удерживает частицы в электромагнитных ловушках, а алгоритмы искусственного интеллекта отслеживают их положение индивидуально и как единого облака. На основе этих данных устройство формирует обратную связь и стабилизирует движение каждой частицы, уменьшая шумы.

Благодаря низкому энергопотреблению исследователи считают, что уже через 5–10 лет такие сенсоры можно будет размещать прямо на микрочипах. Это откроет путь к использованию технологии в массовой электронике, экологическом мониторинге, умных устройствах, а также в автономных навигационных системах, не зависящих от спутников.

Ранее в космосе обнаружили двойника Млечного Пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами