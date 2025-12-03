На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработка российских ученых позволит строить рентабельные всесезонные дороги

ПНИПУ: создана нейросеть, предсказывающая надежность лесных дорог
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Главная проблема освоения богатейших российских лесов — не нехватка древесины, а отсутствие дорог. На заболоченных грунтах и вечной мерзлоте традиционные лесовозные трассы быстро уходят в колею, а современные методы расчета не позволяют точно оценить поведение дорожных конструкций. Ученые ПНИПУ обучили нейросеть, способную моделировать работу дорог, усиленных геосинтетикой, на слабых грунтах. Точность ее прогнозов достигает 92%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Россия владеет пятой частью мировых запасов древесины, но доступ к самым ценным массивам осложнен. По данным отрасли, несмотря на рост выручки (54,2 млрд рублей в 2024 году), объемы лесозаготовки за первые десять месяцев 2025 года упали на 9%. Причина — логистический тупик. В удаленных регионах дороги либо отсутствуют, либо оказываются непригодными для тяжелой техники.

Ставка на «зимники» уже не работает: климатические изменения сократили период устойчивых морозов на 15–20% по сравнению с прошлым поколением наблюдений. Подтаивающая мерзлота и частые оттепели делают зимние трассы непредсказуемыми и опасными. Переход на всесезонные дороги неизбежен, но слабые грунты требуют дорогих и сложных инженерных решений.

Сегодня для усиления дорожного полотна используют геосинтетику — прочные полимерные сетки и полотна, которые распределяют нагрузку и предотвращают просадку щебня. Однако традиционные методы расчёта недостаточно точны. Инженеру приходится либо «перестраховываться» и удорожать проект, либо рисковать долговечностью дороги.

Специалисты ПНИПУ впервые создали цифровую модель, которая снимает эти неопределенности. Сначала они провели сотни виртуальных экспериментов, моделируя работу различных дорожных конструкций под нагрузкой лесовозов. В расчеты вошли свойства грунта, толщина дорожных слоев, параметры геосетки и эксплуатационные нагрузки. После каждого эксперимента фиксировались ключевые показатели: просадка полотна и уровень напряжений в синтетическом материале.

На основе этой базы данных была обучена нейросеть, принимающая 13 входных параметров и выдающая прогноз по двум критически важным характеристикам.

«Модель показала точность 90,76% при погрешности менее 10%. В независимых тестах точность варьировалась от 88,27% до 92,06%, что полностью соответствует требованиям практического дорожного строительства», — отметил доцент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ Владимир Клевеко.

Для лесопромышленных компаний это означает возможность быстрее и дешевле строить всесезонные дороги в труднодоступных регионах. А значит, снизятся транспортные расходы и повысится рентабельность освоения лесных ресурсов — от строительной древесины до бумажной продукции.

Ранее в России создали ремонтный материал для дорог, который можно использовать даже зимой.

