На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, когда сдавать анализы на ИППП после незащищенного полового акта

Metro: анализ на гонорею нужно сдавать через две недели после незащищенного секса
true
true
true
close
Pexels

Анализы на хламидиоз и гонорею нужно сдавать через две недели после незащищенного полового акта, на генитальный герпес — через три-три с половиной месяца, а на гепатит В — через шесть недель. Об этом рассказала терапевт Хана Патель (Королевский колледж врачей общей практики). Слова эксперта приводит издание Metro.

Врач подчеркнула, что ждать появления симптомов не стоит: многие ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) долго протекают бессимптомно. По ее словам, наиболее точные тесты на хламидиоз, включая распространенный штамм венерической лимфогранулемы, выполняют спустя две недели после возможного заражения. Столько же времени требуется перед сдачей анализа на гонорею.

«Генитальный герпес обычно диагностируют после появления симптомов. Если их нет, но подозрение остается, тест следует проводить не ранее чем через 12-16 недель после контакта. Гепатит А обнаруживается в крови через две-семь недель, гепатит В — примерно через шесть недель», — уточнила эксперт.

Трихомониаз можно выявить уже через неделю после заражения, тогда как для сифилиса окно ожидания составляет от четырех до 12 недель. На вирус папилломы человека, отметила Патель, следует проверяться регулярно после начала половой жизни.

Ранее ученый рассказал, что в России мужчины чаще женщин являются виновниками бесплодия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами