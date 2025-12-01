Врач рассказала, когда сдавать анализы на ИППП после незащищенного полового акта

Metro: анализ на гонорею нужно сдавать через две недели после незащищенного секса

Анализы на хламидиоз и гонорею нужно сдавать через две недели после незащищенного полового акта, на генитальный герпес — через три-три с половиной месяца, а на гепатит В — через шесть недель. Об этом рассказала терапевт Хана Патель (Королевский колледж врачей общей практики). Слова эксперта приводит издание Metro.

Врач подчеркнула, что ждать появления симптомов не стоит: многие ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) долго протекают бессимптомно. По ее словам, наиболее точные тесты на хламидиоз, включая распространенный штамм венерической лимфогранулемы, выполняют спустя две недели после возможного заражения. Столько же времени требуется перед сдачей анализа на гонорею.

«Генитальный герпес обычно диагностируют после появления симптомов. Если их нет, но подозрение остается, тест следует проводить не ранее чем через 12-16 недель после контакта. Гепатит А обнаруживается в крови через две-семь недель, гепатит В — примерно через шесть недель», — уточнила эксперт.

Трихомониаз можно выявить уже через неделю после заражения, тогда как для сифилиса окно ожидания составляет от четырех до 12 недель. На вирус папилломы человека, отметила Патель, следует проверяться регулярно после начала половой жизни.

