Ученые рассказали, что магнитная буря прошла свой пик

РАН: магнитная буря прошла свой пик и ослабевает, но может продлиться еще сутки
Shutterstock

Пик геомагнитной бури прошел, она ослабевает, но может продлиться еще около суток, Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ее высшую фазу геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что стало самой сильной бурей в 2025 году. При этом ожидалось, что показатели достигнут высшего уровня G5, но этого не случилось.

Ученые отметили, что буря была непредсказуемой и не соответствовала прогнозам о трех газовых облаках, выброшенных Солнцем.

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

