Ученые заявили, что удар облака плазмы по Земле ожидается в течение нескольких часов

Первый удар облака солнечной плазмы по Земле должен состояться в течение ближайших нескольких часов, ожидается, что он будет наиболее слабым из ряда ударов. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Первый (самый слабый) по расчетам [удар облака плазмы по Земле] может подойти уже в течение двух-трех часов», — говорится в сообщении.

По данным ученых, в течение суток ожидается прибытие всех трех облаков солнечной плазмы.

До этого в РАН заявили, что 12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря. Как указали ученые, результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле на стыке 11-12 ноября сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. Ученые отметили, что между двумя вспышками ожидается интервал в несколько часов. Пик магнитной бури может достигать диапазона G3 — G4.

