Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий заявил РИА Новости, что фрагмент метеорита, пролет которого был заметен в Москве и нескольких областях России 27 октября, пробил крышу дома в селе Окуловка Новгородской области.

«Метеорит, пролет которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм», — рассказал астроном.

Все фрагменты метеорита упали на территории Новгородской области, при этом площадь рассеивания обломков составила около 75 на 3 километра. Крупнейшие фрагменты обнаружены в западной части зоны падения, более мелкие — на востоке. Астроном уточнил, что траектория полета космического тела проходила с востока на запад. По предварительным оценкам, метеорит пролетел примерно в 300 километрах к северу от Москвы.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск утром 27 октября. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского сообщили, что наблюдавшийся в Москве, а также в Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях яркий болид завершил свой полет падением каменного метеорита естественного происхождения, относящегося к группе обыкновенных хондритов.

Ранее в Челябинской области очевидцы сняли в небе светящийся объект.