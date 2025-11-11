Стало известно о состоянии застрявших в космосе трех китайских астронавтов

AP: застрявшие в космосе китайские астронавты чувствуют себя хорошо

Застрявшие в космосе китайские астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе чувствуют себя хорошо, они продолжают работать. Об этом сообщает Associated Press.

В начале ноября стало известно, что трое китайских астронавтов после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле «Шэньчжоу-20».

«Экипаж «Шэньчжоу-20» находится в хорошем состоянии, работает и живет в обычном режиме», — говорится в заявлении Управления программы пилотируемых полетов КНР, на которое ссылается агентство.

В настоящее время астронавты находятся на станции «Тяньгун», они там с апреля. Экипаж проводит научные эксперименты, совершает выходы в открытый космос и живет в условиях невесомости. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Дата возвращения астронавтов домой пока не объявлена. Изначально операция должна была пройти 5 ноября, но ее отложили.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.