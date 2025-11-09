На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден новый способ раннего выявления болезней почек и сердца

JAMA: два анализа крови помогут оценить риск болезней сердца и почек
true
true
true
close
Ученые из медицинского центра NYU Langone Health выяснили, что значительная разница между уровнями креатинина и цистатина С в крови может говорить о повышенном риске почечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в JAMA.

На протяжении десятилетий врачи использовали уровень креатинина, чтобы оценить, насколько эффективно почки очищают кровь от продуктов обмена. Однако этот показатель может быть неточным, поскольку на него влияют масса тела, возраст и физическая активность. Цистатин С — другой белок, который вырабатывается всеми клетками организма, — дает более универсальную картину работы почек, не зависящую от мышечной массы.

В новом исследовании ученые проанализировали данные почти 861 тысячи человек из 50 стран, включая результаты анализов крови и медицинские карты. У всех участников одновременно измеряли уровни креатинина и цистатина С, после чего наблюдали за ними в среднем 11 лет.

Оказалось, что у многих людей (особенно у пожилых) показатели цистатина С были значительно ниже, чем уровень креатинина — иногда на 30% и более. Такая разница, по словам исследователей, может указывать на скрытые нарушения работы почек, которые остаются незамеченными при стандартных анализах.

«Наши результаты подчеркивают важность измерения обоих показателей, особенно у пожилых и тяжелобольных людей. Совместная оценка креатинина и цистатина С помогает выявлять проблемы с почками на более ранних стадиях и точнее прогнозировать риски для здоровья», — отмечает соавтор исследования доктор Морган Грэмс.

Ранее был найден способ спрогнозировать инфаркт и инсульт задолго до начала.

