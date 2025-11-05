На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые показали кадры красивой вспышки на Солнце

РАН показала кадры с красивыми вспышками на Солнце, влияющими на Землю
Новая сильная вспышка произошла на Солнце, она может оказать влияние на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю», — сообщили специалисты.

В публикации говорится, что активные центры на Солнце, где происходят «красивые фейерверки», двигаются к линии Солнце-Земля, и первый из них, область 4274, по оценкам ученых, пересекла границу, после которой происходящие события начнут влиять на Землю.

Ученые рассказали, что в 14:19 на Солнце произошла вспышка уровня M7.4 (до самого мощного балла X ей не хватило около 30% — прим. ред.). По мнению экспертов, плазменное облако в этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что вспышечная активность на Солнце будет варьироваться от высокой до очень высокой в среду.

В ночь на 5 ноября произошла вспышка класса X1.1, достигшая максимума в 01:01 мск. Кроме того, утром в среду на Солнце зафиксировали три вспышки меньшей мощности — класса С.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле.

