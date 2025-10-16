В России создали калькулятор, работающий с помощью тепловых вычислений

Ученые Московского Политеха разработали прототип теплового калькулятора, который работает с помощью тепла вместо электричества. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Технология может функционировать в условиях экстремальных температур, высокого уровня радиации и агрессивных сред, где стандартные электронные устройства теряют свою работоспособность. Тепловые сигналы обладают важным преимуществом — на них не влияют электромагнитные излучения и радиопомехи. Тепловое излучение может передавать сигнал через различные среды, включая диэлектрики, вакуум или тонкие пленки, что важно для микро- и наноэлектроники.

Исследователи разработали тепловые аналоги диода и транзистора — базовых элементов любой электроники. Прототип теплового калькулятора выполняет арифметические операции, преобразуя десятичные числа в двоичные термические значения.

Технология основана на эффекте тепловой памяти в системах металлизации — важнейшем элементе микро- и наноэлектроники. Ученые используют тестовые структуры из металлической пленки на полупроводниковой подложке, через которые пропускают импульсы тока. При этом фиксируется распределение и изменение температуры на поверхности структуры.

Ранее российские ученые доказали, что основной компонент пчелиного яда помогает при раке.