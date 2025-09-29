На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как тестостерон влияет на поведение мужчин

PNE: тестостерон усиливает склонность мужчин к сотрудничеству
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Применение геля с тестостероном делает мужчин более склонными подражать поведению соперников в социальных играх. К такому выводу пришли китайские исследователи. Работа опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology (PNE).

В эксперименте приняли участие 62 здоровых молодых мужчины в возрасте 21–22 лет. Одной группе наносили на плечо гель с тестостероном (150 мг), другой — плацебо. Ни участники, ни экспериментаторы не знали, какое средство использовалось. Через час добровольцы сыграли до 100 раундов в модифицированную версию игры «дилемма заключенного» с компьютерным соперником. После каждого раунда можно было отправить оппоненту один из четырех эмодзи.

«Дилемма заключенного» — это классическая задача теории игр, в которой два игрока выбирают между сотрудничеством и предательством. Совместное сотрудничество выгодно обоим, но предательство одного игрока приносит ему больше пользы, если второй продолжает сотрудничать. При этом обоюдное предательство оборачивается проигрышем для обоих.

Результаты показали: под действием тестостерона мужчины чаще сотрудничали, если партнер тоже выбирал сотрудничество, и чаще предавали в ответ на предательство. Кроме того, они чаще отвечали сердитыми эмодзи на грустные или сердитые символы от соперника.

«Тестостерон усиливает склонность мужчин к сотрудничеству: они более охотно идут на сделку, если считают оппонента достойным», — отметили авторы исследования.

