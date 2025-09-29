На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уролог рассказал, когда прерванный половой акт может привести к беременности

Даже если прервать половой акт до эякуляции, риск беременности сохраняется из-за наличия «остаточных» сперматозоидов в предсеменной жидкости. Об этом предупредил уролог, доктор медицинских наук Майкл Ингбер из Центра специализированного женского здоровья в Нью-Джерси в интервью изданию Men's Health (MenH).

Уролог объяснил, что метод прерванного полового акта (ППА) основан на не совсем верном предположении о том, что беременность невозможна, если сперма не попадет во влагалище. По словам специалиста, по этой причине многие ошибочно считают такой метод контрацепци надежным.

«Даже при идеально рассчитанном моменте извлечения члена из влагалища остается один важный фактор риска — предэякулят», — объяснил Ингбер.

Эксперт уточнил, что хотя сам по себе предэякулят редко содержит сперматозоиды, они могут в нем оказаться, если остались в уретре после предыдущей эякуляции.

Кроме того, врач напомнил, что эффективность ППА составляет всего около 78%, тогда как миллионы пар продолжают использовать его как основной способ контрацепции. Так, по результатам исследования, проведенного в США в августе 2025 года, 62% сексуально активных людей полагаются именно на этот метод.

В заключение Доктор Ингбер подчеркнул: ППА не обеспечивает защиты от инфекций, передающихся половым путем.

Ранее россияне назвали три самых известных им метода контрацепции.

