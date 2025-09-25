На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли способ блокировать боль, не мешая заживлению

NatCom: разработаны обезболивающие, не подавляющие воспаление
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра исследований боли Нью-Йоркского университета впервые доказали, что разные рецепторы простагландинов по-разному отвечают за боль и воспаление. Если один и тот же препарат блокирует оба процесса, как это делают популярные обезболивающие, то новая стратегия может позволить подавлять только боль, не мешая защитным функциям организма. Работа опубликована в Nature Communications. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Простагландины — гормоноподобные вещества, которые выделяются в ответ на травму или инфекцию. Именно они запускают воспаление и вызывают боль. Большинство обезболивающих — так называемые НПВС (ибупрофен, аспирин и др.) — работают, снижая уровень простагландинов. Но у этого подхода есть минусы: вместе с болью подавляется и воспаление, а значит, может замедляться заживление.

«Воспаление и боль обычно идут рука об руку. Но возможность блокировать боль, не мешая воспалению — важный шаг к новым методам лечения», — объяснил один из авторов исследования Найджел Баннетт.

Команда сосредоточилась на простагландине Е2 (PGE2), который связывается с четырьмя разными рецепторами. Долгое время считалось, что главный «виновник» боли — рецептор EP4. Но новые опыты показали: ключевую роль играет другой рецептор — EP2.

Когда исследователи заблокировали EP2 в клетках Шванна (они окружают нервы вне мозга и играют важную роль при мигренях и других формах боли), у мышей полностью исчезали болевые реакции, но воспаление развивалось в обычном режиме.

«К нашему удивлению, блокада EP2 убрала боль, но воспаление шло своим путем. Мы фактически разделили эти процессы», — добавил соавтор работы Пьеранджело Джеппетти из Университета Флоренции.

Результаты подтвердились и в экспериментах на человеческих клетках. Активность EP2 запускала цепочку сигналов, поддерживающих боль, но никак не связанных с воспалением. Это значит, что рецептор можно считать «пригодной мишенью» для будущих лекарств.

Ранее было создано универсальное лекарство против всех редких болезней.

