Мужчин предупредили о риске головной боли после секса

The Sun: у мужчин головная боль после секса возникает чаще, чем у женщин
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины могут испытывать резкие головные боли после секса. Об этом предупредил польский невролог Александр Осиевский из Ягеллонского университета. Слова эксперта приводит издание The Sun.

По словам специалиста, такие боли отличаются от привычной головной боли напряжения: они значительно интенсивнее и сопровождаются пульсирующими ощущениями. Невролог отметил, что подобные симптомы могут возникать и у женщин, однако у мужчин они встречаются примерно в два раза чаще.

«По данным клиник, головную боль после секса диагностируют у 1,5% пациентов мужского пола, среди женщин этот показатель составляет 0,6%», — уточнил врач.

Доктор Осиевский связывает этот феномен с эмоциональным напряжением перед половым актом.

«Мы знаем, что мужчины, как правило, сильнее переживают по поводу возможных неудач в интимной сфере. Я полагаю, что именно в таких случаях может возникать головная боль», — пояснил он.

Врач добавил, что наиболее часто подобные жалобы поступают от мужчин в возрасте около 35 лет. Исследователь подчеркивает, что в случае повторяющихся или внезапных приступов важно пройти медициснкий осмотр для исключения серьезных неврологических нарушений.

Ранее было названо опасное для здоровья количество приступов мигрени в месяц.

