На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце 20 сентября произошла сильная вспышка класса М
NASA/SDO

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

В публикации говорится, что в рентгеновском диапазоне вспышка класса M1.5 была зафиксирована в 00:41 по московскому времени и продолжалась 38 минут.

До этого ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Данное открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C. Они усиливают поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что представляет угрозу для спутников и астронавтов, а также влияет на верхние слои земной атмосферы.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

