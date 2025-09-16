На Земле утихла магнитная буря

ТАСС: ученые заявили, что магнитная буря на Земле пока утихла

Магнитная буря, которая была вызвана влиянием на Землю крупной корональной дыры, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Там пояснили, что несколько часов степень возмущенности магнитного поля планеты, измеряющаяся по шкале из пяти уровней, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно», находится на отметке «штиль».

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, которое было вызвано влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН отмечали, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки должна была составить не менее 4-6 суток.

В это же время Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщил, что после ночного затишья в период с трех до шести часов утра по московскому времени произошел повторный всплеск геомагнитной активности.

