Потенциально пригодную для жизни планету нашли «неподалеку» от Земли

TAJL: в 40 световых годах от Земли нашли возможно пригодную для жизни планету

Британские астрономы обнаружили в 40 световых годах от Земли планету системы TRAPPIST-1, которая может обладать условиями, пригодными для жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Речь идет о планете TRAPPIST-1e, которая находится в центре зоны обитаемости своей звезды — области, где вода может существовать в жидком виде.

TRAPPIST-1 — звезда с как минимум семью планетами. Ученые зафиксировали прохождение планет перед звездой, чтобы определить наличие и состав атмосферы. Когда планета проходит перед своей звездой, часть света поглощается ее атмосферой, и по характерным деталям в спектре можно попытаться определить химический состав газовой оболочки.

Анализ данных показал, что у экзопланеты может быть атмосфера, богатая азотом, напоминающая земную.

«Это многообещающе и указывает на потенциальное наличие условий для жизни. Если планета в центре зоны обитаемости действительно имеет атмосферу, это будет иметь большое значение для астробиологии», — заявил Райан Макдональд из Университета Сент-Эндрюс.

По его словам, если гипотеза о богатой азотом атмосфере подтвердится, следующим этапом станет поиск газов, таких как метан и углекислый газ, а также моделирование климата планеты, чтобы оценить температуру на поверхности и возможность существования жидкой воды.

«Если TRAPPIST-1e пригодна для жизни, можно только представить, что происходило на ней последние 7,6 миллиарда лет. Чем старше планета, тем выше вероятность того, что на ней могла развиться разумная жизнь», — добавил ученый Мэтью Джендж из Имперского колледжа Лондона.

Ранее новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе.