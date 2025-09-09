На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии нашли окаменелости погибших при шторме динозавров

Current Biology: в Германии нашли останки погибших при шторме птерозавров
Gabriel Ugueto

Палеонтологи из Лестерского университета (Великобритания) обнаружили в Германии окаменелые останки двух молодых птерозавров, погибших при шторме около 150 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Находка сделана в известняковых отложениях Зольнхофена — древней тропической лагуны, где благодаря особенностям осадочных пород сохранилось множество отпечатков древних организмов. Хорошая сохранность скелетов позволила ученым восстановить обстоятельства гибели рептилий.

Специалисты из Центра палеобиологии и эволюции биосферы определили, что оба птерозавра получили одинаковые травмы: перелом плечевой кости крыла. Характер повреждений указывает на действие мощной скручивающей силы, вероятно вызванной сильными порывами ветра. Ученые считают, что детеныши рептилий стали жертвами шторма: ветер повредил их крылья, после чего они упали в воду лагуны, где быстро были погребены поднятым осадком.

Останки принадлежат виду Pterodactylus antiquus — птерозаврам с размахом крыльев около 20 сантиметров. Судя по размерам костей, их возраст составлял всего несколько дней или недель.

Отмечается, что подобные находки в Зольнхофене не редкость: в регионе часто встречаются останки небольших птерозавров. Ранее палеонтологи считали, что они доминировали в местной экосистеме, но новые данные показывают: большинство найденных не достигали зрелого возраста.

Ранее в Китае открыли новый вид травоядных динозавров.

