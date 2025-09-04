У позднего завтрака выявили смертельную опасность для здоровья

Исследователи из США вместе с коллегами из Турции проанализировали данные почти 3 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 42 до 94 лет, которых наблюдали более 20 лет. В результате выяснилось, что смещение завтрака на более позднее время увеличивает риск смерти. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (ComMedicine).

Ученые показали, что с возрастом люди начинают завтракать и ужинать позже, а «окно приема пищи» в течение дня сокращается. Поздний завтрак оказался связан не только с повышенной смертностью, но и с рядом проблем со здоровьем — депрессией, усталостью, нарушениями сна, трудностями в приготовлении пищи и болезнями полости рта.

Особенно заметна была связь у тех, кто генетически склонен к «совиному» хронотипу (поздний сон и позднее пробуждение).

«Сдвиг времени приемов пищи, особенно завтрака, может служить простым индикатором общего состояния здоровья и ранним сигналом о возможных физических или психологических нарушениях. Это дает новое основание для утверждения, что завтрак — самый важный прием пищи, особенно для пожилых людей», — отметил ведущий автор Хассан Дашти, нутрициолог и хронобиолог из Массачусетской больницы общего профиля.

