На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии нашли способ выявить болезнь Альцгеймера за три минуты

BC: новая разновидность ЭЭГ помогает выявить болезнь Альцгеймера за три минуты
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Бата создали быстрый ЭЭГ-тест, который позволяет выявлять ранние нарушения памяти, связанные с болезнью Альцгеймера. Разработка описана в журнале Brain Communications (BC).

Методика под названием Fastball представляет собой особую разновидность электроэнцефалограммы. На кожу головы крепят датчики, фиксирующие электрическую активность мозга, пока испытуемым демонстрируют поток изображений, включая повторяющиеся. Система отслеживает реакцию мозга на знакомые картинки.

В пилотном исследовании, проведенном совместно с Бристольским университетом, приняли участие 54 здоровых добровольца и 52 человека с легкими когнитивными нарушениями. У пациентов с амнестической формой расстройств, которая связана с ухудшением памяти на предметы, реакция оказалась значительно слабее. Именно у таких людей риск развития болезни Альцгеймера повышен.

Авторы отмечают, что тест занимает всего три минуты и может использоваться на дому, что снижает уровень стресса для участников. Сейчас продолжаются масштабные клинические испытания. Если эффективность метода подтвердится в ходе дополнительных исследований, новый тест может быть внедрен в клиническую практику. По словам ученых, с его помощью врачи смогут выявлять заболевание на раннем этапе и начинать терапию в наиболее благоприятный период.

Ранее ученые раскрыли, почему женщины уязвимы к болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами