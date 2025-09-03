В Британии нашли способ выявить болезнь Альцгеймера за три минуты

Ученые из Университета Бата создали быстрый ЭЭГ-тест, который позволяет выявлять ранние нарушения памяти, связанные с болезнью Альцгеймера. Разработка описана в журнале Brain Communications (BC).

Методика под названием Fastball представляет собой особую разновидность электроэнцефалограммы. На кожу головы крепят датчики, фиксирующие электрическую активность мозга, пока испытуемым демонстрируют поток изображений, включая повторяющиеся. Система отслеживает реакцию мозга на знакомые картинки.

В пилотном исследовании, проведенном совместно с Бристольским университетом, приняли участие 54 здоровых добровольца и 52 человека с легкими когнитивными нарушениями. У пациентов с амнестической формой расстройств, которая связана с ухудшением памяти на предметы, реакция оказалась значительно слабее. Именно у таких людей риск развития болезни Альцгеймера повышен.

Авторы отмечают, что тест занимает всего три минуты и может использоваться на дому, что снижает уровень стресса для участников. Сейчас продолжаются масштабные клинические испытания. Если эффективность метода подтвердится в ходе дополнительных исследований, новый тест может быть внедрен в клиническую практику. По словам ученых, с его помощью врачи смогут выявлять заболевание на раннем этапе и начинать терапию в наиболее благоприятный период.

