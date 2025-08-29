На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце
true
true
true
close
NASA/SDO

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 07:16 (мск) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 9 минут», — сказали в ФГБУ «ИПГ».

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что 29 августа сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему значению мощность увеличивается в десять раз. Солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

28 августа на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности.

Ранее ученые предупредили, что воздействие магнитных бурь на Землю усиливается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами