На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 07:16 (мск) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 9 минут», — сказали в ФГБУ «ИПГ».

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что 29 августа сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему значению мощность увеличивается в десять раз. Солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

28 августа на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности.

Ранее ученые предупредили, что воздействие магнитных бурь на Землю усиливается.