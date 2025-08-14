Российские ученые нашли способ сделать теплоснабжение эффективнее

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали нейросетевую систему управления централизованным теплоснабжением, способную снизить потери тепла и затраты ресурсов в отопительный сезон на 10–12%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Централизованным отоплением в России пользуются около 100 млн человек — 70% населения страны. Однако из-за износа теплотрасс и неэффективного регулирования температура в домах нередко превышает нормативы, что приводит к теплопотерям до 30%, росту расходов и авариям.

Разработка пермских ученых использует прогноз погоды и данные с датчиков температуры и давления, установленных на выходе из котельной и на входе к потребителям. Алгоритм в режиме реального времени определяет оптимальную температуру теплоносителя, исключая перегрев и обеспечивая комфортные условия в квартирах.

Нейросеть обучалась на виртуальном стенде, имитирующем работу различных теплосетей, а затем дообучалась на реальных данных. Точность прогноза температуры на тестах составила 97,9%. По словам авторов, система быстро подстраивается под изменение погоды: при ожидаемом потеплении она заранее снижает температуру теплоносителя, синхронизируя её с температурой наружного воздуха.

Разработку можно адаптировать для любых городских сетей. Она не требует сложных физических моделей и может стать эффективным инструментом для повышения энергоэффективности и устойчивого развития городской инфраструктуры.

Ранее была найдена причина аномальной солнечной активности.