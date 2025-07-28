«Оземпик» оказался полезен для дыхательной системы

Препараты для похудения класса агонистов GLP‑1, такие как «Оземпик», могут облегчать симптомы астмы у пациентов с ожирением. К такому выводу пришли ученые из Университета Абердина и Института наблюдательных и прагматических исследований (OPRI) в Сингапуре. Результаты работы опубликованы в журнале Advances in Therapy.

Авторы проанализировали данные о состоянии здоровья более 60 тысяч пациентов с астмой. Оказалось, что у тех, кто получал препараты GLP‑1, снизилась потребность в стероидах и других лекарствах для контроля симптомов. Такой эффект сохранялся даже при незначительном среднем снижении веса — всего на 0,9 килограмма.

Исследователи связывают эффект с противовоспалительными свойствами GLP‑1, которые действуют иначе, чем традиционные стероидные препараты. Это особенно важно для пациентов с ожирением, у которых астма часто протекает тяжелее и хуже поддается стандартной терапии.

Известно, что жировая ткань оказывает прямое давление на легкие, затрудняя процесс дыхания. Жир, накапливаясь в стенках дыхательных путей, вызывает их утолщение, сокращая пространство для движения воздуха. Сужение просвета, в свою очередь, способствует развитию воспаления. Это механизм объясняет развитие не только астмы, но и других респираторных заболеваний.

Ученые отмечают, что препараты GLP‑1 можно рассматривать как новый подход в лечении респираторных заболеваний. Дополнительные клинические испытания помогут оценить их эффективность при астме более точно.

Ранее сильные мышцы пресса усилили эффект «Оземпика».