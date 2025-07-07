Сигналы из-подо льда в Антарктиде озадачили ученых

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали в Антарктиде радиосигналы, исходящие из глубин ледяного покрова. Их не удается объяснить с точки зрения современной физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

Аномальные волны были обнаружены с помощью антарктической антенны ANITA, предназначенной для изучения космических лучей. Изначально эксперимент был нацелен на поиск нейтрино — элементарных частиц, которые практически не взаимодействуют с веществом и могут свободно проходить сквозь всю Землю.

В частности, ученые надеялись зафиксировать тау-нейтрино — один из трех известных типов нейтрино, способный при столкновении с веществом порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны.

Однако обнаруженные сигналы не соответствовали ожидаемой картине. Они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, при котором появление нейтрино в детекторе по законам стандартной физики считается невозможным. По словам участника исследования, астрофизика Стефани Виссель, ни один известный процесс не объясняет источник этих волн.

Среди возможных объяснений ученые рассматривают существование неизвестной элементарной частицы, взаимодействие с темной материей или необычные эффекты распространения радиоволн в толще льда.

Для более точного изучения феномена в Антарктиде запускается новый эксперимент PUEO, оснащенный усовершенствованными детекторами. Ученые надеются, что он поможет раскрыть природу таинственных сигналов и, возможно, расширить границы современной физики.

Ранее у берегов Антарктиды обнаружили множество неизвестных морских существ.