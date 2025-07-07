На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сигналы из-подо льда в Антарктиде озадачили ученых

PRL: в глубинах антарктического льда зафиксировали аномальные сигналы
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали в Антарктиде радиосигналы, исходящие из глубин ледяного покрова. Их не удается объяснить с точки зрения современной физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

Аномальные волны были обнаружены с помощью антарктической антенны ANITA, предназначенной для изучения космических лучей. Изначально эксперимент был нацелен на поиск нейтрино — элементарных частиц, которые практически не взаимодействуют с веществом и могут свободно проходить сквозь всю Землю.

В частности, ученые надеялись зафиксировать тау-нейтрино — один из трех известных типов нейтрино, способный при столкновении с веществом порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны.

Однако обнаруженные сигналы не соответствовали ожидаемой картине. Они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, при котором появление нейтрино в детекторе по законам стандартной физики считается невозможным. По словам участника исследования, астрофизика Стефани Виссель, ни один известный процесс не объясняет источник этих волн.

Среди возможных объяснений ученые рассматривают существование неизвестной элементарной частицы, взаимодействие с темной материей или необычные эффекты распространения радиоволн в толще льда.

Для более точного изучения феномена в Антарктиде запускается новый эксперимент PUEO, оснащенный усовершенствованными детекторами. Ученые надеются, что он поможет раскрыть природу таинственных сигналов и, возможно, расширить границы современной физики.

Ранее у берегов Антарктиды обнаружили множество неизвестных морских существ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами