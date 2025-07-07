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Развеян миф о связи противозачаточных таблеток с опасным раком

Lancet: прием гормональных контрацептивов не грозит раком печени
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Прием гормональных контрацептивов незначительно влияет на риск развития рака печени у женщин. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Oncology.

Назначение противозачаточных таблеток ранее связывали с возникновением опухолей гинекологического профиля (матки, яичников). В новой работе исследователи стремились понять, как прием таких препаратов влияет на здоровье печени. Предполагается, что эстрогены (женские половые гормоны), входящие в состав таблеток, теоретически могут стимулировать рост опухолевых клеток.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 1,5 миллиона женщин, которые принимали комбинированные противозачаточные таблетки в течение нескольких месяцев или лет. В результате связь между применением таких лекарств и развитием опухолей печени не подтвердилась.

Даже при длительном приеме риск оставался минимальным: повышение составляло около 6% на каждые пять лет использования. Как считают авторы исследования, такое увеличение вероятности развития заболевания было связано скорее с другими факторами — например, с гепатитом B или C.

Исследователи подчеркивают, что опасения по поводу влияния контрацептивов на печень существенно преувеличены.

«Рак печени действительно относится к числу самых быстро распространяющихся видов онкологических заболеваний, особенно среди молодых взрослых. Однако главными факторами риска остаются ожирение, злоупотребление алкоголем и курение, а не гормональные препараты», — отметили ученые.

Ранее был назван фактор, повышающий риск развития рака простаты в 10 раз.

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