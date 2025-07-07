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Названа неожиданная причина болезней сердца у женщин

BSM: низкий социальный статус повышает риск скрытых болезней сердца у женщин
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Женщины, которые ощущают себя стоящими «ниже» по социальной лестнице, могут быть подвержены скрытым сердечно-сосудистым заболеваниям — даже при отсутствии клинических симптомов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Biopsychosocial Science and Medicine (BSM).

В эксперименте участвовали 443 человека без диагностированных проблем с сердцем. Исследователи оценивали их субъективный социальный статус (ССС) — то, насколько человек чувствует себя выше или ниже других в обществе. Субъективный социальный статус не обязательно идентичен объективному, так как включает в себя уважение, престиж и отношение окружающих. Полученные результаты затем сопоставляли с данными МРТ (магнитно-резонансной томографии) сердец испытуемых.

У женщин с низким ССС фиксировались признаки скрытого фиброза миокарда — замещения нормальной ткани сердца соединительной. Такой признак указывает на воспалительные процессы в ткани сердца. У мужчин подобной корреляции не обнаружено.

Авторы подчеркивают: восприятие своего положения в обществе способно влиять на биологические процессы в организме. Особенно чувствительными к этому оказываются женщины. Этот факт, по мнению ученых, необходимо учитывать при разработке программ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее была названа опасная для сердца спортивная добавка.

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