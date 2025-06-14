Астрономы нашли в космосе гигантскую галактическую «медузу» с «кроличьими ушами»

Международная команда астрономов под руководством исследователей из Йельского университета изучила необычную галактику NGC 4858, расположенную в скоплении Волос Вероники на расстоянии 300 млн световых лет от Земли. Благодаря мощному радиотелескопу ALMA ученые смогли детально рассмотреть ее структуру, напоминающую медузу с «кроличьими ушами» и газовым «хвостом». Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

NGC 4858 движется с огромной скоростью через скопление галактик, испытывая колоссальное давление межгалактического газа. Этот процесс, называемый рам-давлением, вытягивает из галактики вещество, формируя длинные шлейфы, похожие на щупальца медузы.

«Галактика буквально находится в космической аэродинамической трубе. Ее газ вырывается мощным «ветром», что приводит к необычным деформациям», — объяснил ведущий автор исследования Харрисон Сушеро.

Помимо «щупалец» астрономы обнаружили искаженные спиральные рукава, напоминающие кроличьи уши, что может быть результатом комбинации внешнего давления и вращения галактики. Кроме того, галактика обладает эффектом «отката», при котором выброшенный газ не улетает в космос, а падает обратно, создавая подобие гигантского фонтана.

«Это первый случай, когда мы так четко видим, как выброшенное вещество возвращается в галактику», — отметил соавтор работы Джеффри Кенни.

Ранее астрономы раскрыли тайну загадочного звездного скопления в 7,4 тыс. световых лет от Земли.