Знаменитый серебряный таз из испанского клада оказался подделкой

Группа исследователей из Нидерландов под руководством доктора Йоши ван Беннеком выяснила, что знаменитый серебряный таз, якобы изготовленный из испанского «серебра сокровищ», захваченного голландцами в 1628 году, на самом деле не имеет отношения к легендарному кладу. Работа опубликована в журнале Journal of Cultural Heritage (JCH).

В 1628 году адмирал Пит Хейн во главе флота Голландской Вест-Индской компании перехватил испанскую серебряную флотилию, возвращавшуюся из Америки. Тогда на борту находилось сокровищ на сумму 11,5 млн гульденов — эквивалент 56,4 млрд евро (5 триллионов рублей) по современным оценкам.

С тех пор в голландской истории закрепился образ серебряного кувшина и таза, сделанных якобы из этого самого клада. Сейчас они хранятся в Рейксмюсеуме в Амстердаме. Однако новое исследование поставило под сомнение подлинность второго предмета — таза.

Анализ соотношения свинцовых изотопов в серебре показал: если кувшин действительно изготовлен из мексиканского серебра, то таз был сделан из серебра европейского происхождения, вероятно, с примесью других источников.

На кувшине имеются клейма и надписи, точно датирующие его временем до 1628 года и указывающие на мастера Франсиско Энрикеса. Кроме того, выгравирована надпись, прямо упоминающая захват флотилии Питом Хейном 16 сентября 1628 года.

Таз, напротив, выполнен в другом стиле, содержит клеймо Гааги и надпись 1684 года от имени администраторов Вест-Индской компании. Первые упоминания о нем встречаются лишь в 1808 году, и, как считают авторы, он был изготовлен позднее в качестве символа, «воздающего честь» Хейну.

По словам доктора ван Беннеком, миф о происхождении серебра мог возникнуть в XIX веке, когда формировалась национальная идентичность и исторические артефакты активно использовались для создания героических нарративов. При этом лишь кувшин может считаться подлинным артефактом «золота и серебра Нового Света», а таз — скорее памятный символ эпохи, чем историческая реликвия.

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