Японцы потеряли лунный модуль Hakuto-R после посадки

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R прошла неудачно. Об этом заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада на пресс-конференции, передает ТАСС.
«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — сказал Хакамада.
Теперь компания в приоритетном порядке пытается установить причину неудачи.
Как отмечает агентство, в ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.
Аппарат был запущен 15 января 2025 года ракетой-носителем Falcon 9 с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, совместно с американским лунным посадочным аппаратом Blue Ghost M1.
Это вторая миссия Hakuto-R. Первая состоялась в 2023 году, но так же закончилась неудачно.
5 июня «Роскосмос» сообщал о завершении проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».
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