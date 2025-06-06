Японцы потеряли лунный модуль Hakuto-R после посадки

В Японии сообщили, что посадка лунного модуля Hakuto-R завершилась неудачно

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R прошла неудачно. Об этом заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — сказал Хакамада.

Теперь компания в приоритетном порядке пытается установить причину неудачи.

Как отмечает агентство, в ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

Аппарат был запущен 15 января 2025 года ракетой-носителем Falcon 9 с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, совместно с американским лунным посадочным аппаратом Blue Ghost M1.

Это вторая миссия Hakuto-R. Первая состоялась в 2023 году, но так же закончилась неудачно.

5 июня «Роскосмос» сообщал о завершении проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

Ранее ученые показали новые снимки поверхности Луны.