На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японцы потеряли лунный модуль Hakuto-R после посадки

В Японии сообщили, что посадка лунного модуля Hakuto-R завершилась неудачно
close
Intuitive Machines

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R прошла неудачно. Об этом заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — сказал Хакамада.

Теперь компания в приоритетном порядке пытается установить причину неудачи.

Как отмечает агентство, в ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

Аппарат был запущен 15 января 2025 года ракетой-носителем Falcon 9 с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, совместно с американским лунным посадочным аппаратом Blue Ghost M1.

Это вторая миссия Hakuto-R. Первая состоялась в 2023 году, но так же закончилась неудачно.

5 июня «Роскосмос» сообщал о завершении проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

Ранее ученые показали новые снимки поверхности Луны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами