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У жира на животе нашли новое опасное свойство

JID: жир на животе повышает риск развития псориаза
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Depositphotos

Избыток жира в области живота теснее связан с риском развития псориаза, чем общее количество жира в организме. К такому выводу пришли исследователи из Института дерматологии Святого Иоанна. Результаты исследования опубликованы в Journal of Investigative Dermatology (JID).

Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, при котором иммунная система человека ошибочно атакует здоровые клетки организма. Обычно при псориазе возникает кожная сыпь, но в некоторых случаях болезнь может поражать суставы и ногти. Хотя связь между ожирением и псориазом давно подтверждена, влияние конкретного типа распределения жира оставалось недостаточно изученным.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 330 тысяч человек из Биобанка Великобритании, среди которых более 9 тысяч пациентов страдали псориазом. Анализ жировых отложений испытуемых проводили по 25 различным параметрам, используя современные методы визуализации. Оказалось, что именно жир в абдоминальной зоне сильнее всего связан с риском заболевания, особенно у женщин.

Также специалисты обратили внимание на потенциал инкретиновой терапии в лечении псориатических заболеваний. Речь идет о воздействии на гормоны ГПП-1 и ГИП (Глюкагоноподобный пептид-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид), которые регулируют уровень глюкозы, аппетит и пищеварение. Эти препараты уже одобрены для терапии диабета, ожирения и связанных с ним состояний, и теперь рассматриваются как возможное средство для лечения псориаза.

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