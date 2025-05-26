Венера скрывает опасные астероиды, предупредили ученые

Международная команда ученых выяснила, что от астероидов, которые «разделяют орбиту» с Венерой и остаются почти невидимыми с Земли, может исходить опасность. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Сегодня науке известно всего 20 астероидов, движущихся вблизи орбиты Венеры. Хотя они избегают сближения с самой Венерой, их траектории все же могут пересекаться с земной орбитой — особенно если они достигают диаметра 140 метров и приближаются к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы.

По словам ученых, многие такие объекты остаются незамеченными из-за яркого солнечного света, мешающего наземным наблюдениям. Особенно трудно обнаружить те, чьи орбиты имеют низкое эксцентриситет — именно они наиболее коварны и менее предсказуемы.

«Орбиты таких астероидов подвержены хаосу — через 150 лет они становятся непредсказуемыми», — пояснили авторы исследования.

Чтобы понять масштаб угрозы, они провели моделирование 26 «клонов» астероидов с разными орбитами и проследили их эволюцию на протяжении 36 тысяч лет. Результаты показали: объекты с низкими наклонениями и эксцентриситетом менее 0,38 могут действительно сближаться с Землей.

Особую надежду ученые возлагают на Обсерваторию Веры Рубин, запуск которой намечен на июль 2025 года. Однако и она сможет «увидеть» такие астероиды лишь в ограниченные периоды года — когда солнечное освещение минимально.

Авторы считают, что для полноценного мониторинга этих «невидимых» угроз может потребоваться специализированная космическая миссия — например, аппарат на орбите Венеры, обращенный от Солнца.

«Даже относительно небольшой астероид диаметром 150 метров может ударить по Земле с энергией в сотни мегатонн — это в тысячи раз больше, чем атомные бомбы, сброшенные во Второй мировой войне», — предупредили исследователи.

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