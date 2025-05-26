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Венера скрывает опасные для Земли астероиды, выяснили ученые

arXiv: на орбите Венеры находятся 140-метровые нестабильные космические камни
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JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic

Международная группа астрономов нашла потенциальную космическую угрозу на орбите Венеры. Речь идет о пока не обнаруженных астероидах, которые движутся по орбите соседней планеты и могут врезаться в Землю при определенных условиях. Исследование опубликовано на портале нерецезированных научных материалов arXiv.

Команда выяснила, что среди 20 известных астероидов-«соседей» Венеры могут скрываться объекты диаметром более 140 метров, способные приблизиться к нашей планете на опасное расстояние.

«Эти астероиды крайне сложно обнаружить из-за их положения относительно Солнца», — объяснила ведущий автор исследования Валерио Карруба из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Особую тревогу вызывает хаотичность движения таких объектов. Их орбиты становятся непредсказуемыми уже через 150 лет. Как показало моделирование, что некоторые из них способны сблизиться с Землей. Однако астрономы могут видеть эти тела лишь в короткие отрезки времени, когда те отдаляются от Солнца.

Учёные предлагают два пути решения: наземные наблюдения с помощью строящейся обсерватории Веры Рубин и космическая миссия к Венере для прямого изучения угрозы.

Напомним, что даже 150-метровый астероид при столкновении может вызвать взрыв мощностью в сотни мегатонн — в тысячи раз мощнее атомных бомб 1945 года.

Ранее ученые пришли к выводу, что крупный астероид Веста может быть частью давно потерянной планеты.

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