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Врач назвала причины покалывания и онемения в ногах

Daily Mail: онемение ног может указывать на смещение межпозвоночного диска
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marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Покалывание и онемение в ногах может указывать на смещение межпозвоночного диска, артрит позвоночника, периферическую нейропатию, диабет и дефицит витамина B12. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

По словам специалиста, такие ощущения часто указывают на сбои в работе нервной системы. Особенно тревожным сигналом считается покалывание, возникающее одновременно в обеих ногах — это может говорить о повреждении или сдавливании нервов.

Среди возможных причин врач выделила смещение межпозвоночного диска, артрит позвоночника и периферическую нейропатию — заболевание, при котором повреждаются нервы на концах конечностей, чаще всего в области стоп. Последняя патология нередко встречается у пожилых людей и может быть связана с диабетом, дефицитом витамина B12 или последствиями химиотерапии.

Доктор Кэннон отметила, что в некоторых случаях пациентам назначают прегабалин — препарат, снимающий боль и неприятные ощущения, вызванные поражением нервов. Однако для постановки точного диагноза могут потребоваться дополнительные обследования — например, рентген поясничного отдела или исследование нервной проводимости.

При этом, по словам терапевта, сосудистые заболевания чаще вызывают боль, но не сопровождаются покалыванием или онемением.

Ранее врач рассказал, что при анемии у пожилых могут возникать судороги в ногах.

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