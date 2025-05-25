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Дневной свет помогает иммунитету бороться с инфекциями, выяснили ученые

SciIm: дневной свет усиливает способность иммунных клеток бороться с угрозами
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Rido/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) обнаружили, что дневной свет способен усиливать способность иммунной системы бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology (SciIm).

В центре внимания ученых оказались нейтрофилы — самые многочисленные иммунные клетки, которые первыми реагируют на воспаление и уничтожают вредоносные бактерии и другие патогены. Для наблюдения за их поведением исследователи использовали модельный организм — прозрачную разновидность пресноводной рыбки данио-рерио. Благодаря генетическому сходству с человеком и возможности визуализировать биологические процессы в реальном времени, эти животные стали идеальными испытуемыми.

Как пояснил ведущий автор исследования, доцент Кристофер Холл, ранее было замечено, что иммунный ответ достигает пика в утренние часы — в начале активной фазы жизни организма. По мнению ученого, это может быть связано с эволюционным механизмом: в дневное время вероятность столкновения с патогенами выше, и организм должен быть к этому готов.

Новая работа помогла выяснить, что в нейтрофилах действуют собственные циркадные часы — внутренний биологический механизм, чувствительный к смене дня и ночи. Под воздействием дневного света эти часы активируют клетки и улучшают их способность уничтожать бактерии.

«Поскольку нейтрофилы — первые клетки, которые приходят в очаг воспаления, наше открытие может иметь большое значение для терапии воспалительных заболеваний», — подчеркнул Холл. Ученые надеются, что в будущем на основе этих данных можно будет разработать новые методы лечения, направленные на усиление иммунной защиты через регулировку циркадных ритмов.

Ранее ученые научились отслеживать работу иммунитета по плотности клеток.

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