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Ученые рассказали, какие женщины сложнее переживают менопаузу

Menopause: женщины с ментальными расстройствами сложнее переживают менопаузу
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Женщины, страдающие серьезными психическими заболеваниями, сталкиваются с особенно острым дефицитом поддержки и информации во время менопаузы. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Menopause.

Переходный период менопаузы сам по себе связан с повышенным риском тревожных и депрессивных симптомов даже у психически здоровых женщин. Однако, как показывают данные, для пациенток с хроническими психическими расстройствами — такими как шизофрения, биполярное расстройство, тяжелая депрессия, ПТСР и расстройства пищевого поведения — это время может стать особенно тяжелым.

Авторы подчеркивают: несмотря на растущий интерес к теме влияния менопаузы на психическое здоровье, исследований, посвященных женщинам с уже диагностированными серьезными нарушениями, крайне мало. Между тем известно, что у таких пациенток в этот период могут усиливаться как соматические, так и психические симптомы. Например, у женщин с шизофренией может усугубляться течение психоза, а у страдающих анорексией — усиливаться проблемы с образом тела.

Исследование показывает, что женщины с тяжелыми психическими расстройствами часто оказываются не готовы к изменениям, связанным с менопаузой, из-за недостатка информации и целенаправленной помощи. Поэтому исследователи призывают разработать и внедрять образовательные программы, которые помогут этим женщинам лучше понимать и контролировать свое состояние.

«Мы многое узнали о менопаузе и ее влиянии на самочувствие и качество жизни женщин. Однако, как и в других сферах медицины, мы должны сделать больше, чтобы поддерживать здоровье женщин с тяжелыми психическими расстройствами на всех этапах жизни», — заявил доктор Клаудио Соарес, психиатр и президент The Menopause Society.

Ранее были названы препараты, провоцирующие приступы астмы у женщин.

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