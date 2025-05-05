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Найдена причина воспаления клеток мозга при болезни Альцгеймера

DMM: сбои в метаболизме глюкозы в мозге связаны с болезнью Альцгеймера
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Токийского столичного университета установили, что сбои в метаболизме глюкозы в глиальных клетках — опорных элементах нервной системы — играют ключевую роль в развитии нейродегенерации при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Disease Models & Mechanisms (DMM).

Болезнь Альцгеймера является ведущей причиной деменции у пожилых людей. Ее развитие связывают с тау-белком, который образует в мозге нерастворимые отложения. Однако до сих пор не ясно, как именно патологическое накопление тау-белка вызывает разрушение нейронов.

Японские исследователи сосредоточились на глиальных клетках, которые поддерживают работу нейронов и участвуют в борьбе с воспалением. Они особенно важны для обеспечения мозга энергией, перерабатывая глюкозу. В качестве модели использовались плодовые мушки. Ученые выяснили, что при накоплении тау-белка у насекомых развивается нейродегенерация, связанная с нарушением функции глиальных клеток.

Когда исследователи усилили поступление глюкозы в эти клетки, процесс воспаления и разрушения тканей замедлился — несмотря на то что уровень тау-белка остался прежним. Это указывает на то, что именно энергетические сбои, а не только присутствие патологического белка, могут запускать дегенеративные процессы.

Авторы считают, что восстановление нормального метаболизма глюкозы в глиальных клетках может стать новым направлением в терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Паркинсона.

Ранее ученые подтвердили, что активная жизнь после 45 лет снижает риск слабоумия.

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