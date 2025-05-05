Ученые создали сверхмощные белки для борьбы с раком

Исследователи Саутгемптонского университета разработали новый тип антител, способный значительно усилить иммунный ответ организма при борьбе с раком. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе исследования специалисты изменили форму и гибкость антител — белков, которые естественным образом вырабатываются лейкоцитами. В результате модификаций был создан прототип более «жесткого» антитела, способного вызывать значительно более сильную иммунную реакцию по сравнению с естественными аналогами.

«Даже незначительное повышение жесткости антитела способно резко усилить иммунную активность. Это открывает путь к созданию новых, более эффективных препаратов для лечения онкологических и других заболеваний», — отметил профессор Марк Крэгг из Центра иммунологии рака при Саутгемптонском университете.

Новые антитела были усилены за счет добавления дополнительных дисульфидных связей между их «ветвями», формирующими характерную Y-образную структуру. Такая модификация, как показали эксперименты, позволяет молекулам активнее взаимодействовать с иммунными клетками и запускать более мощные сигналы активации.

По мнению ученых, повышенная жесткость помогает антителам эффективнее сближать рецепторы на поверхности иммунных клеток, тем самым усиливая их реакцию на угрозу. Исследование подтверждает, что форма и структура антител играют ключевую роль в эффективности иммунотерапии.

Ожидается, что разработка послужит основой для создания нового поколения лекарств, стимулирующих иммунную систему в борьбе с раком.

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