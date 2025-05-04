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Названы три распространенных заболевания, которые чаще поражают мужчин

PLOS: гипертония, диабет и ВИЧ поражают мужчин чаще, чем женщин
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Во многих странах мира у мужчин чаще диагностируют гипертонию, диабет и ВИЧ/СПИД по сравнению с женщинами. Также мужчины реже обращаются за медицинской помощью при этих патологиях. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Анализ охватил данные систем здравоохранения из 204 стран. Исследователи изучили так называемые «каскады медицинской помощи» — путь пациента от повышения риска развития заболевания до смерти — с разбивкой по полу. Полные данные по гипертонии удалось найти в 200 странах, по диабету — в 39, а по ВИЧ/СПИДу — в 76.

Результаты показали, что мужчины не только чаще сталкиваются с гипертонией, диабетом и ВИЧ/СПИДом, но и значительно реже проходят диагностику, начинают лечение и соблюдают врачебные рекомендации. Кроме того, в большинстве стран мужчины чаще курят, в то время как женщины — с большей вероятностью имеют избыточный вес и практикуют небезопасные сексуальные контакты.

Авторы работы подчеркивают, что для устранения неравенства в здравоохранении необходимо активнее вовлекать мужчин в профилактические и лечебные программы. Также важно учитывать половые различия при анализе медицинской статистики и планировании здравоохранительных стратегий.

Ранее ученые нашли связь между иммунитетом и психическими расстройствами.

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