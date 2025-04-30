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Разработана технология ультразвуковой беспроводной зарядки аккумуляторов

AM: создана ультразвуковая технология беспроводной зарядки устройств под водой
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Depositphotos

На фоне растущего спроса на подводную электронику и медицинские имплантаты, требующие стабильного и безопасного источника энергии, исследователи из Корейского института науки и технологий и Корейского университета предложили альтернативу традиционным методам беспроводной зарядки. Они разработали гибкий, биоразлагаемый приемник, работающий на ультразвуке, который может бесперебойно передавать энергию даже через ткани организма. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

В отличие от электромагнитной индукции и радиочастотной зарядки, которые имеют низкую эффективность в биологических тканях и вызывают электромагнитные помехи, ультразвук безопасен для человека и почти не поглощается организмом. Это делает его особенно перспективным для питания вживляемых устройств и носимой электроники.

Команда под руководством доктора Сонхун Хура и профессора Хенчхоля Сона создала приемник из высокоэффективных пьезоэлектрических материалов с уникальной структурой, который сохраняет эффективность даже при изгибе. Новый приемник способен передавать 20 мВт мощности на расстоянии 3 см под водой и 7 мВт — с глубины 3 см под кожей, чего достаточно для питания кардиостимуляторов, нейростимуляторов, биодатчиков и другой маломощной техники.

Разработка открывает путь к массовому применению ультразвуковой зарядки в медицине, а также в морских дронах и сенсорах, где необходима надежная долгосрочная энергия без частой замены батарей.

«Наши исследования показали, что ультразвуковая передача энергии может быть практически реализуема», — отметил доктор Хур. Сейчас команда работает над миниатюризацией технологии и ее выводом на рынок.

Ранее ученые ускорили квантовые вычисления с помощью связи света и материи.

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