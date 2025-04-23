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У «спящих» раковых клеток нашли новую опасность

SciSig: спящие раковые клетки становятся агрессивнее после пробуждения
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Depositphotos

Ученые из Тель-Авивского университета установили, что белки OVOL помогают раковым клеткам переходить в спящий режим и «пробуждаться» очень агрессивными. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig).

Ученые сосредоточились на самой опасной форме рака молочной железы — тройном негативном. Используя трехмерную модель опухоли, исследователи генетически модифицировали раковые клетки, заставив их вырабатывать повышенное количество белков OVOL. В норме они принимают участие в развитии эпителиальных тканей.

Оказалось, что усиленная экспрессия OVOL1 и OVOL2 останавливает цикл деления раковых клеток и вводит их в состояние спячки. Этот эффект подтвердился и в экспериментах на мышах, которым пересадили человеческую опухолевую ткань — рост рака у животных значительно замедлился.

У этого положительного, на первый взгляд, эффекта, обнаружилась другая сторона. Анализ тканей молочной железы у пациентов с раком показал, что OVOL1 помогает клеткам временно «затаиться», переждать неблагоприятные условия и выжить. Когда уровень белка снижается, клетки «просыпаются» и становятся еще более агрессивными.

Ученые также выяснили, что определенные факторы роста усиливают активность OVOL1, тогда как гормон эстроген, наоборот, подавляет ее. Это может объяснять, почему у пациентов с низким уровнем эстрогеновых рецепторов и высоким уровнем OVOL1 чаще развивается агрессивная форма болезни и снижается вероятность выживания.

Дополнительные эксперименты показали, что OVOL1 вызывает накопление нестабильных молекул (свободных радикалов в клетках). Эти молекулы вызывают повреждение ДНК и останавливают деление клеток, вводя их в состояние покоя. Однако при длительном воздействии они нарушают целостность генетического материала и работу белков, отвечающих за восстановление ДНК.

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