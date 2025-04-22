Названы неочевидные симптомы рака мочевого пузыря

Неочевидным симптомом рака мочевого пузыря может быть ощущение «незавершенности» после мочеиспускания. Об этом изданию El Español рассказал онколог Энрике Гранде из медицинского центра Андерсона в Мадриде.

По словам эксперта, гематурия — появление крови в моче — остается самым частым признаком рака мочевого пузыря и уже само по себе требует обследования. Вместе с тем боль или покалывание при мочеиспускании обычно заставляют людей сразу обращаться к врачу, тогда как более «тихие» сигналы заболевания часто остаются без внимания.

Врач призывает обратить внимание на частые ложные позывы к мочеиспусканию, когда человек испытывает желание снова посетить туалет сразу после опорожнения мочевого пузыря. Такой симптом нередко возникает на ранних стадиях развития опухоли. По словам онколога, в подобных ситуациях нужно как можно скорее проконсультироваться со специалистом.

При этом врач подчеркивает, что указанные проявления не всегда могут указывать на онкологический процесс: иногда они говорят об инфекциях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, травмах, аутоиммунных патологиях или нарушениях свертываемости крови. Тем не менее доктор Гранде напоминает, что при раннем выявлении рака выживаемость пациентов значительно выше, поэтому при появлении даже малозаметных настораживающих симптомов лучше не откладывать визит к урологу.

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