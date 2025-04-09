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Нехватка сна превращает цианобактерии в трудоголиков, выяснили ученые

MCF: цианобактерии со сбитыми циркадными ритмами произвели втрое больше сахара
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University of Manchester

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) министерства энергетики США обнаружили неожиданный способ повысить продуктивность цианобактерий — оставлять свет включенным ночью. Этот простой прием позволил получить в три раза больше сахара, чем при обычном режиме освещения. Исследование опубликовано в научном журнале Microbial Cell Factories (MCF).

В обычном режиме цианобактерии, больше известные как сине-зеленые водоросли, запасают энергию в виде гликогена за счет фотосинтеза днем, а ночью тратят ресурсы на восстановление клеток и деление.

Специалисты нарушили этот цикл, обеспечив микроорганизмам вечный день с помощью искусственного освещения. В результате водоросли перестали отдыхать и начали расщеплять запасы энергии, производя сахарозу. Для этого цианобактериям пришлось изменить активность более 300 генов, связанных с метаболизмом.

По словам ученых, бактерии «перенастроили себя, как фабрики, которые работают в три смены».

Новый метод может ускорить создание экологичных технологий, снижая зависимость от ископаемого сырья.

Ранее ученые объявили о прорыве в производстве биотоплива из спирта с помощью цианобактерий.

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