Нейросеть научилась предсказывать внезапную остановку сердца за две недели

Международная группа ученых из Франции и США создала инструмент искусственного интеллекта (ИИ), способный заранее предупреждать о риске внезапной остановки сердца. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Разработанная система имитирует работу человеческого мозга, анализируя данные электрокардиограмм. В ходе исследования было обработано более 240 тыс. амбулаторных ЭКГ, собранных в шести странах мира.

Искусственный интеллект сосредоточился на анализе времени электрической стимуляции и расслабления желудочков сердца, выявляя малозаметные, но критически важные изменения в работе сердечной мышцы.

«Наша система показала впечатляющую точность. Она правильно идентифицировала 70% пациентов, у которых в ближайшие две недели развивалась опасная аритмия, и при этом давала лишь 0,1% ложных срабатываний», — объяснила соавтор исследования, кардиолог Парижского центра сердечно-сосудистых исследований Лоран Фиорина.

Особую ценность этой разработке придает тот факт, что традиционные методы диагностики часто не могут предсказать внезапную остановку сердца, которая ежегодно уносит более 5 млн жизней по всему миру. Многие жертвы этого состояния не имели ранее диагностированных проблем с сердцем.

В ближайших планах исследователей - проведение клинических испытаний для проверки эффективности системы в реальных условиях. В случае успеха технология может быть внедрена в больничные мониторы, а в перспективе — даже в умные часы и другие портативные устройства, что позволит проводить массовый скрининг населения на предмет риска внезапного летального исхода.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с сердцем указывают на риск деменции.