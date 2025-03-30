Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нейросеть научилась предсказывать внезапную остановку сердца за две недели

The Lancet: разработан алгоритм, прогнозирующий остановку сердца с точностью 70%
close
Shutterstock

Международная группа ученых из Франции и США создала инструмент искусственного интеллекта (ИИ), способный заранее предупреждать о риске внезапной остановки сердца. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Разработанная система имитирует работу человеческого мозга, анализируя данные электрокардиограмм. В ходе исследования было обработано более 240 тыс. амбулаторных ЭКГ, собранных в шести странах мира.

Искусственный интеллект сосредоточился на анализе времени электрической стимуляции и расслабления желудочков сердца, выявляя малозаметные, но критически важные изменения в работе сердечной мышцы.

«Наша система показала впечатляющую точность. Она правильно идентифицировала 70% пациентов, у которых в ближайшие две недели развивалась опасная аритмия, и при этом давала лишь 0,1% ложных срабатываний», — объяснила соавтор исследования, кардиолог Парижского центра сердечно-сосудистых исследований Лоран Фиорина.

Особую ценность этой разработке придает тот факт, что традиционные методы диагностики часто не могут предсказать внезапную остановку сердца, которая ежегодно уносит более 5 млн жизней по всему миру. Многие жертвы этого состояния не имели ранее диагностированных проблем с сердцем.

В ближайших планах исследователей - проведение клинических испытаний для проверки эффективности системы в реальных условиях. В случае успеха технология может быть внедрена в больничные мониторы, а в перспективе — даже в умные часы и другие портативные устройства, что позволит проводить массовый скрининг населения на предмет риска внезапного летального исхода.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с сердцем указывают на риск деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами