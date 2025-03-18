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Названы заболевания, на которые может указывать потеря веса

Daily Mail: потеря веса может указывать на диабет и заболевания щитовидной железы
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Непреднамеренная потеря веса может сигнализировать о повышенной активности щитовидной железы и сахарном диабете первого типа. Об этом изданию Daily Mail рассказали британские эндокринологи Кристиен Болэрт и Дэвид Каван.

Доктор Каван из Университетской больницы Дорсета отметил, что сахарный диабет часто ассоциируется с ожирением и лишним весом. Однако эти патологии не связаны напрямую. Более того, при диабете первого типа распространенным явлением выступает именно потеря веса.

По словам врача, изменения массы тела связаны с нарушениями работы инсулина. Инсулин — это гормон, который переносит глюкозу из пищи в клетки, где она накапливается в качестве источника энергии. При диабете первого типа поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина (или вообще перестает его синтезировать), что истощает жировые запасы и мышечную ткань.

Кроме того, при этом заболевании организм пытается устранить избыток глюкозы, вырабатывая большее количество мочи. Потеря жидкости может привести к обезвоживанию, усугубляя потерю веса.

Неожиданное похудение также может указывать на проблемы с щитовидной железой. Профессор Болэрт из Бирмингемского университета объяснила, что этот небольшой орган вырабатывает йодосодержащие гормоны (йодтиронины), такие как тетрайодтиронин и трийодтиронин. Избыток некоторых из них может привести к ускорению метаболизма и потере веса несмотря на повышенный аппетит.

Врач добавила, что другими признаками сбоев в работе щитовидной железы являются учащенное сердцебиение, дрожание рук, усталость и диарея.

Ранее были названы симптомы рака печени.

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