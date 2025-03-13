Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Астрономы раскрыли тайны туманности пульсарного ветра в далеком остатке сверхновой

arXiv: в остатке сверхновой G11.2−0.3 обнаружили с спиральное магнитное поле
close
noirlab.edu

Китайские астрономы из Университета Сунь Ятсена совместно с коллегами из других стран детально изучили туманность пульсарного ветра (ТПВ) в остатке сверхновой G11.2−0.3 в 16 тыс. световых лет от Земли. Результаты пролили свет на структуру и свойства этого загадочного объекта. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Туманности пульсарного ветра образуются, когда ветер заряженных частиц, испускаемый пульсаром, сталкивается с окружающей средой, например, с выбросами сверхновой. Эти объекты известны своими сложными структурами, включая струи и хвосты, которые видны в рентгеновском и радиодиапазонах.

G11.2−0.3 — это молодой остаток сверхновой, возникший в результате коллапса ядра звезды. В его центре находится пульсар PSR J1811−1925, который питает окружающую туманность пульсарного ветра. Ранее наблюдения показали наличие струй и сложных волокнистых структур в этой туманности.

Команда обнаружила у туманности такие особенности, как спиральное магнитное поле и сложные механизмы ускорения частиц. Также ученые нашли необычные нитевидные структуры.

Исследование расширило понимание туманностей пульсарного ветра, но и подчеркнуло важность высокоточных радионаблюдений для изучения таких объектов. Ученые отмечают, что для полного понимания спектральных свойств G11.2−0.3 необходимы дополнительные наблюдения на более высоких частотах.

Ранее ученые запечатлели грандиозную картину рождения новой звезды.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами