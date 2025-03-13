Астрономы раскрыли тайны туманности пульсарного ветра в далеком остатке сверхновой

Китайские астрономы из Университета Сунь Ятсена совместно с коллегами из других стран детально изучили туманность пульсарного ветра (ТПВ) в остатке сверхновой G11.2−0.3 в 16 тыс. световых лет от Земли. Результаты пролили свет на структуру и свойства этого загадочного объекта. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Туманности пульсарного ветра образуются, когда ветер заряженных частиц, испускаемый пульсаром, сталкивается с окружающей средой, например, с выбросами сверхновой. Эти объекты известны своими сложными структурами, включая струи и хвосты, которые видны в рентгеновском и радиодиапазонах.

G11.2−0.3 — это молодой остаток сверхновой, возникший в результате коллапса ядра звезды. В его центре находится пульсар PSR J1811−1925, который питает окружающую туманность пульсарного ветра. Ранее наблюдения показали наличие струй и сложных волокнистых структур в этой туманности.

Команда обнаружила у туманности такие особенности, как спиральное магнитное поле и сложные механизмы ускорения частиц. Также ученые нашли необычные нитевидные структуры.

Исследование расширило понимание туманностей пульсарного ветра, но и подчеркнуло важность высокоточных радионаблюдений для изучения таких объектов. Ученые отмечают, что для полного понимания спектральных свойств G11.2−0.3 необходимы дополнительные наблюдения на более высоких частотах.

Ранее ученые запечатлели грандиозную картину рождения новой звезды.