Ученые разработали «подушку безопасности» для мозга и других органов

Американские ученые из Мичиганского государственного университета усовершенствовали технологию жидкой нанопены, которая может значительно повысить безопасность и снизить риск тяжелых травм в различных ситуациях — от автоаварий до спортивных состязаний. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Жидкая нанопена представляет собой материал, состоящий из крошечных пор, окруженных водой. Изначально она использовалась для защиты мозга от повреждений в футбольных шлемах. Теперь специалисты адаптировали эту технологию для предохранения внутренних органов от повреждений, вызванных ударами тупым предметом.

Тупые травмы, такие как внутренние разрывы и кровотечения, обычно возникают при падениях, столкновениях и ударах. Чтобы предотвратить такие повреждения, исследователи поместили жидкую нанопену в гибкий пластиковый мешочек размером с монету. Этот мешочек можно использовать в качестве защитного слоя, который накладывается на тело или встраивается в конструкции.

В ходе экспериментов ученые подвергли образцы тканей, покрытые жидкой нанопеной, механическим нагрузкам, имитирующим травмы от ударов. Результаты показали, что материал эффективно защищает органы, такие как печень, почки, сердце и легкие, от повреждений.

Ученые продолжают исследования, чтобы адаптировать материал для различных условий и задач, делая его еще более эффективным и универсальным.

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