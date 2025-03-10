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Названа дата запуска ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

«Pro Космос»: ракету «Ангара-1.2» запустят с космодрома Плесецк 15 марта
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Роскосмос

Запуск ракеты «Ангара-1.2» в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк состоится в субботу, 15 марта. Об этом сообщает портал «Pro Космос».

«Запуск в интересах Минобороны РФ состоится с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13:30 мск, и поскольку он носит секретный характер, количество спутников и их характеристики не раскрываются», — говорится в статье.

До этого в «Роскосмосе» рассказали, что РФ осуществит 15 запусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара» до 2033 года в интересах Российской орбитальной станции (РОС).

Кроме того, недавно была раскрыта дата запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-27» с космодрома Байконур. Миссия стартует 8 апреля. Отмечается, что до этого времени специалисты протестируют бортовой компьютер и аппаратуру радиотехнических систем, проверят двигатели и другое оборудование, а также заправят магистрали системы обеспечения теплового режима.

Ранее в «Роскосмосе» произошли серьезные кадровые перестановки.

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